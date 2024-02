Questione personale: le priorità dell’Amministrazione ennese

Dai cantieri di servizio alle figure professionali indispensabili per il buon funzionamento dell’Ente: ecco le priorità su cui sta lavorando il neo assessore al ramo, Rosario Vasapollo

ENNA – Ha preso il via a pieno ritmo l’attività del neo assessore con delega al Personale Rosario Vasapollo, che ha spiegato alla cittadinanza come si sia, sin da subito, interessato alla problematica relativa ai cantieri di servizio e al rinnovo dei progetti scaduti, come ogni anno, il 31 dicembre.

“Si tratta di lavoratori estremamente preziosi per il nostro Comune – ha spiegato il neo componente dell’Esecutivo guidato da Maurizio Dipietro – in quanto impiegati in diversi settori, divisi su quindici progetti. Una componente importante per il nostro Ente, considerata soprattutto la penuria di personale operativo nella struttura organizzativa del Comune”.

Come spiegato da Vasapollo, “grazie al supporto degli uffici, della dirigente dell’Area 1 Luisa Navarra e del dirigente dell’Area 3 Letterio Lipari è stato possibile predisporre tutti gli atti necessari nonché l’individuazione delle risorse affinché non si creasse un vuoto dovuto alla scadenza dei progetti”.

Manifestazioni di interesse per assumere personale

Ma proprio in merito alle necessità di personale, l’assessore comunale ci ha tenuto a evidenziare come si sia già impegnato in tal senso attraverso l’approvazione in Giunta della partecipazione all’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di dieci unità destinate a implementare alcuni servizi comunali oggi carenti o in sofferenza.

Le figure ricercate

In particolare le figure per le quali si è avanzata la manifestazione di interesse sono le seguenti: tre funzionari informatici, da destinare all’attività di digitalizzazione dell’ente comune; un funzionario contabile, necessario per supportare la parte contabile dell’area tecnica; quattro funzionari amministrativi; due funzionari tecnici.

Risorse che l’Amministrazione comunale ritiene fondamentali per assicurare il buon andamento dell’Ente e assicurare ai cittadini ennesi una sempre maggiore qualità dei servizi pubblici.