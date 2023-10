Ragazza accoltellata sul letto dal fidanzato, 21enne lotta tra la vita e la morte

Il giovane avrebbe accoltellato la ragazza, per poi chiamare i soccorsi. La vittima è gravissima, lui si trova adesso in carcere.

Una 21enne originaria di Vimercate, in provincia di Monza, è stata accoltellata sul letto dal fidanzato. I fatti sono avvenuti ieri sera a Como. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’aggressore sarebbe prima fuggito ma avrebbe successivamente cambiato idea, tornando quindi in casa per poi chiamare aiuto.

Aggressore fermato per tentato omicidio

La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e si troverebbe attualmente in pericolo di vita. Il fidanzato, un 25enne originario di Varese con precedenti di polizia, è stato fermato per tentato omicidio dalla Squadra Mobile di Como che sta indagando sull’aggressione.

La fuga e il pentimento

Gli agenti avrebbero bloccato il ragazzo sul pianerottolo dell’appartamento in preda al panico, mentre la vittima era ancora stesa sul letto sanguinante e con diverse ferite da taglio sul corpo. Sul posto si sono poi presentati gli investigatori della Scientifica che hanno effettuato i rilievi tecnici e biologici, raccogliendo inoltre le testimonianze dei vicini di casa.

In base a quanto raccolto dagli inquirenti, il 25enne, dopo aver accoltellato la fidanzata, sarebbe uscito da casa portando con sé denaro contante e bancomat, anche della fidanzata, per dirigersi verso la stazione ferroviaria di Como San Giovanni.

Ferito un agente

Sarebbe poi tornato sui suoi passi, chiamando i soccorsi. Portato in Questura, l’aggressore si sarebbe scagliato contro un agente che ha riportato cinque giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate. Sottoposto a fermo, il giovane è stato trasferito nel carcere di Como.