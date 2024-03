VIDEO | Passante “eroe” salva ragazza caduta nell’Arno da ponte Santa Trinità

Una tragedia sfiorata a Firenze per una ragazza in gita. Provvidenziale l'intervento di un giovane passante.

Una ragazza è caduta nell’Arno da ponte Santa Trinità a Firenze ed è stata salvata da un passante: la vicenda a lieto fine è stata immortalata in un video, diventato virale online.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio dell’11 marzo 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ragazza caduta nell’Arno, il soccorso

La protagonista della vicenda è una studentessa di 18 anni, in gita scolastica in Italia. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe caduta all’indietro dopo essersi seduta sulla balaustra di ponte Santa Trinità e sarebbe finita in acqua.

Un passante sarebbe intervenuto immediatamente in soccorso della giovane, evitando che la caduta si concludesse in tragedia. Un video ha ripreso il salvataggio ed è finito sui social grazie alla pagina Instagram @welcome_to_florence. Il filmato si conclude con un commovente abbraccio tra il giovane “eroe” e la ragazza, rassicurata dopo una brutta vicenda.

Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118 e i carabinieri per le indagini di rito.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Foto e video da Instagram