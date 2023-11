Ragazza uccisa dal fidanzato riprende i tragici fatti (VIDEO)

Una ragazza ha filmato la sua morte. Il 4 novembre a Jatai, in Brasile, la 23enne Ielly Gabriele Alves sarebbe stata uccisa.

Una ragazza ha filmato la sua morte. Il 4 novembre a Jatai, nello stato di Goias in Brasile, la 23enne Ielly Gabriele Alves sarebbe stata uccisa. La giovane avrebbe registrato gli ultimi attimi della sua vita in un video che hanno fatto nascere un dibattito nazionale sulla sicurezza.

Le immagini terribili

Diego Fonseca Borges, fidanzato della malcapitata, è presente nel video mentre tiene in mano una pistola quando improvvisamente la ripresa si interrompe dopo che il ragazzo punta l’arma verso Alves. È possibile sentire uno sparo e la caduta del telefono. La ragazza è stata condotta in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Borges avrebbe dichiarato che la sparatoria era stata messa in atto da due uomini su una motocicletta. Dalle indagini è venuto fuori il materiale sullo smartphone di Alves. Al centro delle investigazioni della polizia l’esatta dinamica dei fatti.