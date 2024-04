“Ragusa cambia volto”, al via numerosi interventi

L’amministrazione Cassì ha presentato i progetti dei lavori pubblici che dovranno essere portati a termine nella città iblea entro il 2026. Numerosi i fondi che derivano dal Pnrr

RAGUSA – “Ragusa cambia volto e ottiene potenzialità indiscusse nella fruizione della città e degli spazi”. Ecco il commento del sindaco di Ragusa Peppe Cassì durante la presentazione della progettualità messa in campo dall’amministrazione comunale per quel che riguarda i lavori pubblici. La maggior parte dei fondi riguardano il Pnnr e dovrebbero concludersi nel 2026.

“Non ci accontentiamo di quanto sinora compiuto – ha sottolineato il primo cittadino – e in virtù di nuovi finanziamenti e progettazioni con fondi strutturali europei prevediamo altre decine di milioni di euro da investire in altri progetti. Mi preme fare un riferimento esplicito alla capacità ed all’efficienza dell’assessorato e staff ai lavori pubblici a cui va il mio ringraziamento e quello della città”.

Gli interventi effettuati e quelli in progetto

Tanti gli interventi effettuati, alcuni conclusi, altri in discreto stato di avanzamento e altri, invece, ancora in fase di progettazione. “Primo intervento in corso – ha illustrato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – riguarda l’asilo nido in via Australia con un finanziamento di 1 milione e 375 mila euro. A Marina di Ragusa ci sarà un asilo nido con tre sezioni, tutto ad un piano, in piazza Escrivà per un finanziamento di 3 milioni e 300 mila euro. Sempre nella frazione marinara il progetto di una scuola dell’infanzia a nove sezioni per un importo di 6 milioni e 380 mila euro”.

“Ancora, in tema di edilizia scolastica, ci sarà la mensa presso la scuola Palazzello destinata ad ospitare fino a 500 alunni e alle spalle della Scuola dello Sport sorgerà una nuova palestra. Si è proceduto ad una progettualità per l’efficientamento e rifunzionamento del polisportivo ‘Aldo Campo’, provvedendo al rifacimento della copertura e dei bagni, l’attivazione di generatori di calore di nuova tecnologia e si è migliorata la qualità della struttura”.

Sono previsti poi lavori di ristrutturazione di Villa Moltisanti, destinata ad attività culturali, mentre proseguono gli interventi previsti nella Vallata Santa Domenica, di cui abbiamo parlato in più occasioni. I lavori sono comunque numerosi.

“Sono poi iniziati i lavori per il Polo fieristico al Foro Boario – ha aggiunto l’assessore Giuffrida – Sarà realizzato un polo non solo per ospitare la Fiera agroalimentare ma anche altre iniziative. Tra i lavori completati, invece, quello del giardino del Castello di Donnafugata e la sistemazione del teatro Falcone-Borsellino a Ragusa Ibla. In fase di gara le ‘stazioni di posta’, in via Generale Cadorna, dove si ristrutturerà un edificio fatiscente per realizzare una mensa e in più quattro camere in cui ospitare persone senza tetto”.

Sebbene la maggior parte degli interventi sia finanziata dal Pnrr, ci sono opere appaltate tramite altri fondi. È il caso di via Scalo Merci, per la metroferrovia. “È tra i più importanti progetti che stiamo realizzando – ha continuato il vicesindaco – Prevede anche la realizzazione di un ristorante, di un bar, di un’edicola e di una sala d’aspetto per chi deve fruire dei mezzi. Un’area che prima divideva la città, adesso unirà più quartieri. All’interno del progetto c’è il parco finanziato nell’ambito dell’agenda per la lotta ai cambiamenti climatici”.