A Ragusa Ibla tornano gli artisti di strada

Partirà domani la 28esima edizione di “Ibla Buskers”. Strade e piazze pronte a “colorarsi d’arte” e non solo: performance, installazioni e spettacoli nel segno della rigenerazione urbana

RAGUSA – Ragusa Ibla torna a essere uno straordinario palcoscenico all’aperto per gli artisti di strada che si esibiranno durante la ventottesima edizione di Ibla Buskers in programma da domani a domenica 15 ottobre. L’associazione Edrisi, da sempre organizzatrice del festival, con il patrocinio del Comune di Ragusa, sta lavorando intensamente per offrire, come in ogni edizione, novità artistiche provenienti da tutto il mondo per popolare di eventi le strade e le piazze del quartiere barocco con una particolare attenzione, quest’anno, verso il quartiere Fiumicello.

Ibla Buskers rappresenta infatti, con la sua popolarità, i suoi colori e le sue atmosfere, un’opportunità unica per veicolare il messaggio di riscoperta di angoli suggestivi di Ragusa Ibla, a volte totalmente inediti alla maggior parte della popolazione.

Ibla Buskers affiancherà un lavoro di rigenerazione urbana dell’ex quartiere Fiumicello



Oggetto dell’idea affettiva di questa edizione è il cammeo dedicato al “ribello di piazza degli Archi: Guerra di santi e sommosse di popolo nella Ragusa del ‘600”. Accanto al lavoro di divulgazione della vicenda insolita in cui emerge la forza del popolo ragusano, Ibla Buskers affiancherà un lavoro di rigenerazione urbana dell’ex quartiere Fiumicello, dove sorgono attualmente i terrazzamenti a verde sottostanti la caserma dei Carabinieri di Ibla.

Questa zona, conosciuta anche come quartiere dello Spirito Santo, ha rappresentato nei secoli un luogo di grande importanza nella storia di quartiere barocco ed è inoltre il naturale prosieguo del Parco urbano della Vallata di Santa Domenica di Ragusa superiore. Il corso d’acqua che attraversa Ragusa riemerge, dopo essersi sviluppato in parte coperto, proprio in questa zona. A dare contributo alla rigenerazione urbana del quartiere anche il Kids Circus Zone, laboratori didattici rivolti ai bambini che vogliono acquisire o migliorare abilità come coordinazione ed equilibrio. Saranno infatti i “Giardini di Fiumicello”, uno spazio insolito e suggestivo, ad ospitare il progetto Kids Circus Zone 2023.

Il Comune di Ragusa a fianco di Ibla Buskers

Anche quest’anno il Comune di Ragusa è a fianco della manifestazione con il proprio contributo e non manca il supporto di vari sponsor privati.

“Nelle sue ventotto edizioni, Ibla Buskers, non ha solo visto cambiare il nostro quartiere barocco, sempre più ricercato e attrattivo, ma il festival stesso è stato motore dello sviluppo di Ibla – ha detto al QdS Peppe Cassì, sindaco di Ragusa -. I più grandi artisti di strada hanno trovato nell’incanto della nostra architettura uno scenario ideale, contribuendo a loro volta a far conoscere l’accoglienza ragusana, attirando curiosi da ogni dove. Le stime dicono che i visitatori per questa manifestazione, riconosciuta e apprezzata ben oltre i confini i nazionali, superano ormai ampiamente le 50.000 unità ogni anno. Le ricadute d’altronde sono evidenti, non solo da un punto di vista dell’indotto economico ma anche di quello culturale e di immagine. Il fascino di Ragusa è capace di ammaliare, proprio come ben sanno fare i buskers: un connubio fortunato che come amministrazione sosteniamo con convinzione”.

Ibla Buskers 2023 avvierà, dunque, un intervento di rigenerazione urbana con performance artistiche, installazioni, attività e spettacoli proprio in questi luoghi per portare al centro dell’attenzione collettiva la memoria storica che appartiene anche a tutti i cittadini.

Ma come sempre ospiterà artisti di strada di ogni disciplina, dagli acrobati ai musicisti, dai giocolieri ai mimi, per abbracciare tutti i gusti del pubblico e regalare, a grandi e piccini, tre giorni di divertimento e bellezza. Appuntamento dal 13 al 15 ottobre 2023 per Ibla Buskers e per le collegate aree dedicate ai bambini e la zona bazar.