Ragusa, incendio vicino centro storico, il sindaco: “Brutta notte”

Le fiamme, partite da contrada Scassale e alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate verso contrada Prato

Un incendio si è sviluppato ieri sul costone prospicente a via del Mercato di Ragusa Ibla. Il rogo è sembrato essere originato da un’attività umana vista la velocità di propagazione delle fiamme favorite anche dalla giornata ventosa.

L’intervento dei carabinieri

In particolare il comandante dei carabinieri di Ragusa Ibla, transitando proprio sulla via del Mercato, ha potuto notare che l’incendio era stato originato in un punto preciso di contrada Scassali dove immediatamente dopo si recava di pattugliai. Sul posto, veniva individuato un uomo intento ad effettuare delle saldature ad un cancello in ferro e, a causa delle scintille provocate, aveva determinato l’incendio di fieno secco riposto a poca distanza. Le stesse fiamme hanno raggiunto una bombola di gas lì riposta che, esplodendo, coinvolgeva un’ampia parte di terreno rendendo incontrollabile la diffusione dell’incendio. Sul posto interveniva anche una volante della polizia.

Arrestato un 69enne

L’uomo, un 69enne, è stato dichiarato in arresto da carabinieri e polizia, ritenuto responsabile di aver provocato un incendio boschivo. La gravità dell’incendio ha richiesto l’impiego di numerose unità dei vigili del fuoco, del servizio Forestale antincendio, nonché l’intervento di Canadair ed elicotteri che hanno effettuato lanci di acqua fino alle ore serali, sospendendo la propria attività solo negli orari notturni e riprendendo nella mattinata odierna in quanto il fronte delle fiamme continua ad essere attivo.

Vigili del fuoco in azione anche nelle ore notturne

Unità de Vigli del Fuoco e della Forestale hanno invece dovuto operare anche nelle ore notturne soprattutto a presidio e tutela delle abitazioni e dei punti nevralgici della vallata di contrada Scassale. L’uomo, su indicazione dell’Autorità Giudiziaria informata dalle forze di polizia procedenti, è stato posto agli arresti domiciliari e si è in attesa di convalida da parte del GIP.

Il sindaco: “E’ stata una brutta notte”

“È stata una brutta notte, a cui ha fatto seguito il risveglio preoccupato specialmente di chi vive in quelle parti di città dove l’odore acre del bruciato è molto intenso”. A dirlo è Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, dopo il vasto incendio, divampato ieri e ancora attivo “anche se ha perso intensità”. Le fiamme, partite da contrada Scassale e alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate verso contrada Prato per avvicinarsi via via a Ragusa Ibla e a contrada Cilone. Le abitazioni della zona sono state evacuate a scopo precauzionale. In azione vigili del fuoco, personale della Forestale e della Protezione civile, oltre ai mezzi aerei.

Cassì: “Continuiamo a monitorarne l’evoluzione”

“La preoccupazione maggiore ha riguardato l’impianto di sollevamento idrico di San Leonardo che è stato presidiato tutta la notte dai vigili del fuoco, forestale e protezione civile, cui va il nostro ringraziamento – dice il sindaco che è stato nei luoghi devastati dalle fiamme -. Nelle ultime ore l’incendio si è spostato nella direzione opposta ed ha perso intensità”. Dall’alba sono ripresi i lanci mirati con elicotteri e canadair. “Continuiamo a monitorarne l’evoluzione”, conclude Cassì.