Ragusa, si introduce nella casa dell’ex compagna: arrestato dalla Polizia

Il sooggetto è noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti riguardanti reati contro la persona e contro la famiglia

Nei giorni scorsi a Ragusa la Polizia di Stato ha tratto in arresto uno straniero per violazione di domicilio.

Nello specifico, una Volante è intervenuta presso un’abitazione sita nel centro storico a seguito di richiesta d’aiuto di una donna pervenuta alla Centrale Operativa della Questura.

La donna, impaurita, con toni concitati ha raccontato all’operatore che il suo ex compagno si era introdotto all’interno della sua abitazione contro la sua volontà e nonostante si fosse tenacemente opposta al sopruso.

L’intervento

Ricevuta la segnalazione i poliziotti hanno raggiunto immediatamente l’abitazione della donna. Qui hanno trovato l’uomo, un soggetto noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro la famiglia. E’ stato prelevato e condotto in Questura dove è stato tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, associato al carcere di Ragusa, è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.