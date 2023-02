A Ragusa un nuovo parco finanziato col Pnrr, si chiamerà “Falcone Borsellino”

Il parco sorgerà nell'’area di via Australia, a fianco del nuovo asilo nido

Nasce un nuovo parco a Ragusa e avrà per nome “Falcone Borsellino“.

I lavori nell’area di via Australia sono cominciati. L’area, di circa 15.000 mq, si trova, anzi si troverà, a fianco del nuovo asilo nido, la cui realizzazione è stata oggetto di finanziamento con il PNRR.

A darne notizia è il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che in un recente post facebook ha dichiarato: “L’obiettivo è creare un luogo di “memoria viva”, in cui verrà piantato anche “l’albero di Falcone”, una pianta originata proprio dal Ficus della casa del giudice. Nello stesso sito germoglierà anche il “Giardino dei Giusti”, che gli studenti del Liceo Scientifico di Ragusa hanno chiesto di realizzare in un sito idoneo. Un’iniziativa che ha le sue radici nel Bilancio partecipato, lo strumento tramite cui i cittadini possono incidere direttamente sull’azione amministrativa”.