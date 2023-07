Ritrovamento shock nel Ragusano, un cadavere in vasca per l’irrigazione

In provincia di Ragusa, a Vittoria per l'esattezza, è stato trovato un corpo senza vita di un uomo

Ritrovamento scioccante nel Ragusano – lo riporta il Quotidiano di Ragusa – all’interno di una vasca che contiene acqua destinata all’irrigazione.

Il ritrovamento nel Ragusano

In provincia di Ragusa, a Vittoria per l’esattezza, è stato trovato un corpo senza vita di un uomo, che avrebbe circa quaranta anni e non sarebbe italiano, ma di un paese dell’Est Europa. Stanno già indagando le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono sul posto del ritrovamento.

