A Ragusa la settimana dell’ambiente, al via i preparativi

Partiti gli incontri propedeutici tra istituzioni e territorio per l’organizzazione della IV edizione della manifestazione in programma a settembre: si punta a un maggior coinvolgimento delle scuole

RAGUSA – È già in programma la quarta edizione della Settimana dell’Ambiente. I preparativi fervono già e proprio in questi giorni l’assessore comunale al ramo di Ragusa, Mario D’Asta, ha incontrato il commissario del Libero Consorzio comunale Salvatore Piazza per intensificare l’organizzazione. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, sarà in programma nella terza settimana di settembre allo scopo di consentire un maggiore coinvolgimento delle scuole.

Una circostanza cha ha attirato la massima attenzione da parte dell’assessore D’Asta che già ha in mente una serie di iniziative, di formazione e di educazione alle Politiche ambientali rivolte ai giovani e ai giovanissimi. Il comune di Ragusa, nel contesto delle iniziative da mettere in cartellone, sta programmando momenti specifici che vedranno al centro la vallata Santa Domenica.

All’incontro propedeutico all’organizzazione della Settimana dell’ambiente hanno partecipato anche la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’ambito territoriale di Ragusa, Viviana Assenza, il vicesindaco di Santa Croce Camerina Francesco Dimartino, gli assessori dei comuni di Ragusa, Mario D’Asta, e di Vittoria, Cesare Campailla, i rappresentanti della capitaneria di Porto di Pozzallo e i rappresentanti di numerose associazioni ambientaliste e i consorzi di tutela che, in maniera concreta, collaborano da anni allo svolgimento dell’iniziativa.

Per l’occasione, l’assessore D’Asta ha incontrato il comandante della Polizia provinciale, Raffaele Falconieri, che è anche vicesegretario generale dell’ente, e il dirigente del settore Ambiente, Giuseppe Alessandro, con i quali si è trattenuto su delicate questioni ambientali, con particolare riguardo alla tutela del territorio contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti, anche speciali, lungo le strade provinciali intercomunali.

“Totale condivisione delle problematiche e piena sinergia istituzionale – ha detto l’assessore comunale di Ragusa Mario D’Asta – sono emersi dal contatto improntato alla massima collaborazione per trovare soluzione alle emergenze, accomunando le potenzialità dell’ente provinciale e del Comune capoluogo per intensificare le politiche ambientali”.

Si tratta di elementi che da sempre sono priorità dell’assessore D’Asta che intende rilanciare l’azione in un contesto di totale collaborazione sul territorio, impegno che trova nel Libero consorzio, nel commissario Piazza e nei dirigenti ai settori preposti i soggetti ideali per strategie condivise e unitarie.