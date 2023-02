Ragusa, via libera al Bilancio preventivo pluriennale

Il documento economico è stato approvato dal Comune entro i termini previsti dalla legge. Soddisfatta la maggioranza dell’Amministrazione Cassì, ma l’opposizione ha mosso più di una critica

RAGUSA – Approvato, entro i termini di legge, il bilancio preventivo pluriennale al comune di Ragusa. Il nuovo provvedimento non rallenta così la macchina comunale, con la possibilità di effettuare investimenti, assumere personale, accendere mutui o ottenere determinati finanziamenti.

“La gestione economico finanziaria dell’Amministrazione Cassì – ha evidenziato l’assessore comunale al Bilancio, Giovanni Iacono – è stata sempre declinata secondo due linee guida: tempo e sostenibilità. La prima vuol dire rispetto delle scadenze per tutti gli adempimenti contabili dell’Ente, rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori entro 20 giorni, sostenendo, in tempi di crisi, la liquidità delle imprese, tempi di risposta immediati alle innumerevoli modifiche normative che continuamente toccano i settori dell’Ente”.

“La seconda si può condensare in un esempio – ha aggiunto Iacono – ossia l’azzeramento del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Un disavanzo, ereditato e con rilievo della Corte dei Conti di oltre 17,8 milioni, che abbiamo azzerato in poco più di 3 anni. Abbiamo superato gli anni della pandemia, adesso la guerra e gli aumenti vertiginosi di luce e gas, con molto meno entrate correnti e con molte meno entrate delle royalties petrolifere. Siamo riusciti a mantenere i conti in ordine, a pagare in 9 giorni i creditori, dimezzare i residui passivi, aumentare i servizi alla cittadinanza, progettare e finanziare tantissime opere pubbliche e rendere ancora di più Ragusa una meta attrattiva”.

“Non solo – ha continuato – questo bilancio risponde anche alle sfide dei prossimi anni, con le nuove infrastrutture e i progetti finanziati con il Pnrr. Stiamo lasciando alla città oltre 40 milioni di finanziamenti Pnrr e 143 milioni di opere del piano triennale già finanziate”.

Dall’opposizione, però, non mancano le perplessità, soprattutto in merito “all’aumento delle risorse di 1milione e 900mila euro per il servizio di igiene urbana che verrebbero coperte (a dire dell’Amministrazione comunale) con conseguenti attività legate alla lotta all’evasione – ha sottolineato il consigliere di Territorio, Raimonda Salamone – Un proposito da considerare più che astratto senza un’adeguata spiegazione su come si intenda agire. Sembra di più una giustificazione all’inevitabile aumento della Tari che i cittadini ragusani toccheranno con mano solo tra qualche tempo”.

Altre critiche sono state avanzate per i cospicui stanziamenti per la valorizzazione dei beni culturali e il turismo, a discapito del “tessuto sociale e imprenditoriale della città che rimane privo di qualsiasi aiuto da parte di questa amministrazione – ha aggiunto Salamone – La totale assenza di sensibilità su questi temi da parte dell’amministrazione Cassì è dimostrata dal fatto che oltre il 10 per cento delle risorse previste in bilancio siano destinate a cultura e turismo, certamente settori importanti, ma si tratta di una dotazione che è uno sproposito rispetto a temi sociali nei confronti dei quali nel bilancio si vedono cifre ben lontane dalle reali necessità: solo 750mila euro per i servizi per gli anziani, 221mila per i servizi alla famiglia, 235mila per il diritto alla casa”.