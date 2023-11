Raid in una scuola di Siracusa, danni a porte e aule: lezioni sospese

Indagini in corso per risalire all'identità degli autori del raid. I locali dell'istituto scolastico sono stati dichiatati inagibili

Vandali in azione in una scuola di Siracusa. Ignoti malviventi hanno fatto irruzione nell’istituto scolastico in via Calatabiano, nella zona nord della città. Danneggiate alcune aule, le porte e altre stanze dei locali.

Indagini in corso

Indagini in corso da parte dei carabinieri per risalire all’identità degli autori del raid. Intanto i locali dell’istituto scolastico sono stati dichiatati inagibili e le lezioni state sospese.