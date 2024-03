Terrificante rapina in centro scommesse Goldbet a Palermo, in 2 in azione con falce e mazzuolo

"Caccia" ai rapinatori che hanno terrorizzato i dipendenti e i clienti del centro Goldbet di via Cavour.

Terrificante rapina ai danni dell’agenzia GoldBet di via Cavour a Palermo: l’assalto al centro scommesse è avvenuto nella serata di mercoledì 13 marzo.

I rapinatori sarebbero riusciti a fuggire con un bottino di circa 2.500 euro.

Rapina a centro scommesse Goldbet di Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due malviventi si sarebbero introdotti – armati di falce e mazzuolo e con il volto coperto – all’interno del centro Goldbet di via Cavour e avrebbero minacciato i dipendenti per farsi consegnare l’incasso. Una volta ottenuto il bottino desiderato, circa 2.500 euro, sarebbero fuggiti a piedi.

Pare che al momento della rapina all’interno del centro scommesse fossero presenti diverse persone, in attesa dell’inizio delle partite di calcio.

Le indagini

Sul luogo della rapina sono intervenuti gli agenti di polizia, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto – anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona – per identificare e assicurare alla giustizia i due autori dell’assalto.

Paura in centro

Negli scorsi giorni la Polizia di Stato ha arrestato il presunto autore di una rapina – per fortuna solo tentata – ai danni di una donna, verificatasi in pieno centro a Palermo. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe introdotto nell’auto della vittima mentre quest’ultima era al telefono e le avrebbe intimato di consegnare cellulare e soldi. La donna avrebbe iniziato a urlare per richiamare l’attenzione dei passanti, mettendo in fuga l’aspirante rapinatore.

L’episodio è avvenuto nel giorno di Santo Stefano.

