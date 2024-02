Incredibile a Palermo: rapinano il supermercato armati di ombrelli e scappano

Due malviventi sono riusciti a svuotare le casse di un supermercato nel cuore di Palermo armati di ombrelli e sono fuggiti

Incredibile rapina a Palermo. Due malviventi, infatti, sono entrati nel supermercato Despar in via Ruggero Leoncavallo, hanno minacciato i clienti e i dipendenti con due ombrelli e hanno svuotato le casse. Il bottino è da quantificare. I due dopo il colpo sono fuggiti via a bordo di uno scooter. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

