Maxi “colpo” all’Unicredit, rapina in pieno giorno: 4 malviventi in azione

Paura a Giardini Naxos per l'ennesima rapina in banca: poco meno di un mese fa un caso simile sempre nel Messinese.

Rapina nella filiale della banca Unicredit di Giardini Naxos, in provincia di Messina: in azione ben 4 malviventi.

Meno di un mese fa era stata presa d’assalto un’altra banca, sempre Unicredit, a Barcellona Pozzo di Gotto. A denunciare l’episodio è Massimo Pellegrino, coordinatore provinciale Fabi, la federazione bancari, che avrebbe già richiesto il ripristino del servizio di guardiania per evitare ulteriori episodi di questa natura.

Rapina all’Unicredit di Giardini Naxos

La dinamica di quanto accaduto nelle scorse ore è ancora da verificare. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero intervenuti quattro rapinatori: uno avrebbe fatto da palo, tre invece avrebbero forzato una porta e, a sportello chiuso, si sarebbero introdotti nell’istituto di credito per ottenere l’incasso degli impianti bancomat. I rapinatori avrebbero minacciato i due dipendenti presenti in filiale, fortunatamente non feriti durante il “colpo”.

Una volta “ripulite” le casse, i malviventi sarebbero fuggiti. Il bottino sarebbe di circa 168mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per svolgere i rilievi e gli accertamenti di rito, nonché per raccogliere le testimonianze di coloro che avrebbero assistito alla rapina. Sono diversi i post sui social che annunciano il reato consumatosi nel territorio del Messinese, un episodio purtroppo non isolato nell’area.

Immagine di repertorio