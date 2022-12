Ravanusa, Musumeci: “Non si ripetano più simili tragedie”

Lo dichiara il ministro Nello Musumeci a un anno dall'esplosione provocata da una fuga di gas in cui persero la vita 9 persone

“Il ricordo della sciagura di Ravanusa rimane vivo in ognuno di noi, ad un anno dalla terrificante esplosione. Una preghiera per le vittime innocenti e l’auspicio che non debbano più ripetersi simili tragedie”. Lo dichiara Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, un anno dopo l’esplosione provocata da una fuga di gas nel comune dell’agrigentino, costata la vita a 9 persone, tra cui una donna incinta.