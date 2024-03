Ri-generarsi, nel Catanese un nuovo progetto con focus sul benessere della donna

Un progetto per imparare ad amarsi, rispettarsi, prendersi cura di sé e prevenire i tumori. Ecco i dettagli su "Ri-generarsi".

Amarsi, rispettarsi, prendersi cura di sé e prevenire. Nasce con questo obiettivo Ri-generarsi, progetto pilota di natura sociosanitaria e turistico culturale, rivolto alle donne dalle donne. L’iniziativa è stata presentata lo scorso 2 marzo all’Expo di Pedara.

Il progetto – ideato dalla pedagogista e scrittrice Fabiana Muni – in caso di raggiungimento del numero minimo di adesioni, si svolgerà il 20 e il 21 aprile 2024, durante la settimana nazionale della salute della donna. A fare da sfondo la splendida location Femminamorta, risalente al 1600 e immersa nel verde e nel silenzio della natura.

Ri-generarsi, il progetto per la donna

Femminamorta “luogo di cura dove vogliamo nutrire spirito e corpo”, aggiunge il titolare Andrea Pennisi, ex paziente oncologico nonché scrittore che presenterà il proprio libro “Il trattato di anatomia emozionale” in occasione della due giorni di aprile. Donne esperte del benessere accoglieranno, a loro volta, donne che vogliono prendersi cura di sé. Ri-generarsi è “una scommessa e una missione”, afferma la dottoressa Muni durante la presentazione del 2 marzo.

L’idea dietro Ri-generarsi

Il progetto nasce nel 2020, due mesi prima della pandemia e proprio per via di quest’ultima è stato tutto posticipato. La spinta creativa di Fabiana Muni deriva non solo dalla sua condizione professionale, ma anche da quella di paziente oncologica, da sette anni. “Per questo ho pensato a un’esperienza che potesse apportare benessere a donne come me – prosegue l’ideatrice -. Donne che con tutta la loro forza si aggrappano alla vita, con il rischio di poterla abbandonare”.

Gli incontri

Ri-generarsi ha fatto da apripista a una serie di incontri organizzati durante il mese di marzo (Marzo Donna) dal Comune di Pedara. A portare i saluti istituzionali, infatti, sono stati gli assessori Marina Consoli e Carmelo Mazzella. Protagonista dell’evento anche la prevenzione attraverso il diretto coinvolgimento del dottor Alessandro Belvedere (membro del team Ri-generarsi nonché dirigente medico del Policlinico di Catania: si occuperà delle ecografie mammarie).

Il 20 e 21 aprile verranno praticate discipline di vario tipo (ludico-artistiche, olistiche, sportive, formative, sanitarie). La scelta di queste attività è motivata da un recente rapporto pubblicato dall’OMS in cui viene evidenziato come le attività di carattere ludico-artistico e sportivo abbiano importanti risvolti positivi sulla salute fisica. Nello specifico è stata notata una riduzione degli effetti collaterali nel trattamento del cancro, come sonnolenza, mancanza di appetito, insufficienza respiratoria e nausea.

La squadra

Il team di Ri-generarsi: Federica Midolo (psicologa/psicoterapeuta – responsabile sedute mindfullness e training autogeno); Antonella Cunsolo (psicoterapeuta e fototerapeuta autrice della mostra Io non muoio: un lavoro in collaborazione con l’Humanitas di Catania esposto in mostra per l’occasione), Lucrezia Saporito (psicologa e psicofisiologa, si occupa dell’uso di biofeedback: sensori per il funzionamento psicofisiologico), Carla Silitti (biologa nutrizionista esperta in dca), Alessia Giarratano (arteterapeuta e operatrice shatsu), Giorgia Landolfo (insegnante di kundalini yoga, seguirà anche le classi per future mamme), Gabriella Caruso (naturopata, responsabile di CSEN Catania Centro Sportivo Educativo Nazionale con un focus sulle discipline bio naturali: massaggi linfodrenanti viso e gambe, consulenze gratuite su aromaterapia e fiori di Bach), Michela Russo (maestra di danze orientali), Cristina Strano (make-up artist e fotografa: terrà dei workshop incentrati sul make-up esaltando la bellezza naturale di ogni donna), Selene Tamburo (massofisioterapista, titolare del centro Fisioproject: attenzionerà la postura), Ester Orofino (pugile), Alice Assaro (responsabile del workshop in business coaching), Anna Maugeri Russo di Russosan (workshop su empowerment imprenditoriale femminile), Simona Ippolito (social media manager di Accademika, ente partner di Ri-generarsi), Angela Leonardi e Mariagrazia Felicioli (presidenti delle associazioni Insiemeperlavita e Rinascendo che supportano donne in stato di indigenza fisica ed economica.

Due di esse hanno ricevuto il ritiro gratuitamente grazie allo sponsor Electronic Prelude di Dario Lapis la consegna dei ritiri alle due donne è avvenuta durante l’evento).

I prodotti degli enti partner e degli sponsor verranno inseriti all’interno di una goody bag customizzata da Lillo accessories che verrà consegnata alle donne al termine del proprio ritiro insieme a un attestato di partecipazione. Altri enti partner di Ri-generarsi: Sikania Network, Del Popolo deejay italodisco (responsabile del dj set, intratterrà l’evento con suoni rigenerativi), CSEN Centro Sportivo Educativo Nazionale, Officina fotografica, JAF (noto per i suoi centrifugati salutari), Mickey Caffè (che metterà a disposizione dei partecipanti del 20-21 aprile caffè, thè e tisane) e Tomarchio pasticceria siciliana.

Sponsorship in denaro: Runway Communication (organizzazione di eventi, meeting, congressi e hostess di Conci Gulino). Main sponsor: PROGE FARM di Novara, azienda farmaceutica specializzata nelle terapie probiotiche.