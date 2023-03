Riaperto dopo la riqualificazione il parco giochi inclusivo di Acireale

Il parco-giochi inclusivo allestito all’interno della villa Belvedere, a ridosso del centro “Pinella Musmeci”

ACIREALE – Ha aperto i battenti nei giorni scorsi il parco-giochi inclusivo allestito all’interno della villa Belvedere, a ridosso del centro “Pinella Musmeci”. La struttura è rimasta chiusa per vari mesi, a seguito di un intervento di riqualificazione e di arricchimento dell’offerta, in linea con quanto auspicato dal vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Palmina Fraschilla, la quale – assieme alla legittima soddisfazione per l’opera – non ha potuto fare a meno di manifestare il proprio disappunto dinanzi agli ostacoli emersi lungo il percorso. “Un parco giochi inclusivo – ha affermato in premessa – rappresenta un luogo ideale dove tutti i bambini possono giocare liberamente e in armonia, grazie all’abbattimento di barriere architettoniche e all’utilizzo di giochi di facile accesso”-

“Quando, parecchi anni fa, ho pensato a quel luogo – ha aggiunto l’assessore – l’ho immaginato come uno spazio aperto a tutti i bambini e dotato anche di una vista mozzafiato. Ho atteso, nei mesi più recenti, la riqualificazione di questo parco e l’installazione di nuovi giochi inclusivi per la felicità dei più piccoli. Ringrazio l’assessore Francesco Coco che si è attivato sul fronte del reperimento dei fondi e gli uffici competenti che hanno proceduto prima con la gara facendo ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione e, poi, con l’aggiudicazione alla ditta vincitrice e l’affidamento dei lavori. Alla fine il parco-giochi è stato realizzato, ma non senza problemi”.

“Il dirigente dell’Area tecnica, il responsabile unico del procedimento e il direttore dei lavori – ha spiegato Fraschilla – sono dovuti intervenire costantemente a causa degli errori commessi ripetutamente dalla ditta installatrice. Non essendo io un tecnico, ma avendo assunto costantemente informazioni rispetto allo stato dei luoghi e dei problemi riscontrati, ho chiesto che la ditta “in primis” ne garantisse la sicurezza.

“Con tutta onestà, a malincuore, devo ammettere che i lavori non sono stati realizzati come io speravo – ha concluso il vicesindaco – anche se la struttura risulta sicura e, quindi, può essere utilizzata. Ho invitato, comunque, il dirigente dell’Area tecnica affinché verifichi i lavori eseguiti e adotti i provvedimenti ritenuti idonei a garantire la conformità dei lavori al progetto approvato. Io mi riterrò soddisfatta a pieno soltanto nel momento in cui si porrà rimedio, agendo in danno, agli errori commessi dalla ditta”.