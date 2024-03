Richiamo di patatine per additivi non ammessi: le informazioni del Ministero

Richiamo di patatine diffuso dal Ministero della Salute reso noto ieri, 22 marzo 2024. Ritirati tutti i lotti di patatine "Jack&Jill".

Richiamo di patatine diffuso dal Ministero della Salute reso noto ieri, 22 marzo 2024. Ritirati tutti i lotti del marchio di patatine “Jack&Jill” in commercio in diverse confezioni con gusti differenti poiché conterebbero una sostanza potenzialmente pericolosa per la salute. Sarebbe stato ritrovato un additivo “non ammesso” e di conseguenza si parla di un richiamo per rischio chimico. L’azienda Universal Robina Corporation produce le patatine. Si tratta di una società filippina con sede a Quezon City. I prodotti sono stati commercializzati in Italia dall’azienda Fresh Tropical Srl by Jawad.

Specifiche sui prodotti ritirati

I lotti contaminati sono tutti senza distinzione sulle date di scadenza. Le confezioni ritirate sono le seguenti: “PH Chips J&J MrChips Nacho Cheese 50x110g, J&J Piattos Nacho Pizza 50x85G, PH Chips J&J Piattos Cheese 50x85G e PH Chips J&J Nova Country Cheddar 50x78g”. Si raccomanda di non consumare i prodotti segnalati. I consumatori in possesso possono restituirli al punto vendita d’acquisto.