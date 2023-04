Rifiuti, si va verso una gestione più sostenibile

I Comuni di Modica e Monterosso Almo si sono aggiudicati un importante finanziamento regionale per la realizzazione di tre impianti di compostaggio di comunità: previsto anche un risparmio dei costi

RAGUSA – Modica e Monterosso Almo sono gli unici comuni iblei ad aver ricevuto un importante finanziamento dall’assessorato regionale all’Energia per la realizzazione di un impianto di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici prodotti in città.

A dare l’annuncio dei finanziamenti Ignazio Abbate, deputato regionale. I fondi per la realizzazione degli impianti afferiscono al PO FESR 2014/2020 e ammontano a 655 mila euro, più della metà serviranno per finanziare il progetto di Modica 440 mila euro, mentre 215 mila euro saranno erogati al comune montano.

Il finanziamento di questi due progetti dimostra la sensibilità della Regione Siciliana ad investire in soluzioni sempre più innovative e sostenibili per quanto riguarda l’ambiente e la gestione dei rifiuti. Oltre ai comuni iblei sono altri 34 comuni siciliani destinatari di finanziamenti.

Il compostaggio di prossimità è un processo ecosostenibile il quale permette di ridurre in modo significativo la quantità dei rifiuti da conferire in discarica, riducendo i costi di trasporto e di trattamento dei rifiuti.

Il fiore all’occhiello di questi impianti è la riduzione dell’emissione di gas serra. Il compostaggio è un processo di stabilizzazione aerobica del materiale organico selezionato: attraverso delle tecniche industriali i rifiuti possono diventare fertilizzanti naturali. La compostiera di comunità è un mezzo valido per la trasformazione e lo smaltimento dei rifiuti e il sistema non produce sostanze inquinanti per l’ambiente. Inoltre il processo di trasformazione è naturale e inodore, grazie a un sistema di filtri.

“In questo modo – spiega Abbate – verrà smaltita l’intera frazione di umido prodotta nel territorio comunale ottenendo un duplice beneficio: risparmio dei costi di conferimento nei centri di compostaggio e produzione di humus che gratuitamente verrà messo a disposizione delle aziende agricole per concimare i terreni. Questa è la strada giusta, utilizzare i fondi regionali per realizzare progetti che possano alleggerire le tasche dei contribuenti”.

Verranno realizzati in totale tre impianti di compostaggio di comunità. Due saranno realizzati a Modica uno nella frazione di Frigintini mentre il secondo a Marina di Modica. Il terzo sarà realizzato nel comune di Monterosso nei pressi di via Padre Pio.