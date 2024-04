Riposto, il 6 aprile nuovo appuntamento con (e)Venti di legalità tra rischio incendi e prevenzione

Incontri importanti per affrontare temi di stretta attualità

Terzo appuntamento con il ciclo di incontri ‘(e)Venti di legalità’, organizzato dal Comune di Riposto in sinergia con l’Istituto d’Istruzione Superiore di Riposto con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra i giovani.

Dopo gli incontri con il Tenente di Vascello della Guardia Costiera di Riposto, Diletta Volpe, e con il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, il 6 aprile, alle ore 10 e 30, saliranno in cattedra, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio ‘N. Colajanni’ (ex Geometra), il comandante provinciale del Vigili del Fuoco di Catania, Salvatore Tafaro, e il referente di educazione ambientale del Wwf della Sicilia Nord Occidentale, Salvo Quattrocchi, per parlare di “Rischio incendi: buone pratiche e prevenzione”.

L’emergenza incendi, soprattutto negli ultimi anni, anche a causa dei cambiamenti climatici, sembra destinato ad aggravarsi in futuro. Diventa quindi ancora più determinante la prevenzione per scongiurare eventi catastrofici e disastri ambientali.

Riposto, il sindaco Vasta: “I comuni non hanno le risorse per affrontare queste situazioni”

“Nel luglio dello scorso anno abbiamo assistito, quasi impotenti, ad una serie di incendi che hanno interessato tutta l’isola e che non hanno risparmiato la nostra Riposto – dichiara il sindaco Davide Vasta – I comuni, purtroppo, non hanno le risorse per affrontare adeguatamente queste situazioni. Buone pratiche e prevenzione diventano, quindi, ancor più fondamentali per evitare risvolti drammatici per le nostre comunità e per l’ambiente. Ringrazio il comandante provinciale del Vigili del Fuoco di Catania, l’ingegnere Salvatore Tafaro, e il referente di educazione ambientale del Wwf della Sicilia Nord Occidentale, Salvo Quattrocchi, per la disponibilità mostrata nell’accettare il nostro invito. È importante – conclude il primo cittadino – che anche i ragazzi siano informati sull’importanza delle buone pratiche e sulla prevenzione del rischio incendi”.

Riposto, per gli studenti incontro sul tema dell’emergenza

Grazie ad un progetto di prevenzione e contrasto al fenomeno della dispersione scolastica legato al ciclo di ‘(e)Venti di legalità’ e finanziato con fondi del Pnrr, gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Riposto, prima dell’incontro, affronteranno il tema dell’emergenza incendi con il supporto della docente Lucilla Auditore e dell’avvocato Vito Imbrogiano.

“L’emergenza incendi è purtroppo un tema ormai di stretta attualità – spiega Rosalba Mingiardi, dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Riposto – Ogni estate assistiamo a fenomeni sempre più devastanti che interessano non solo i boschi e le aree agricole ma anche i centri abitati. Prestare la massima attenzione durante la stagione più calda e conoscere quali sono le buone pratiche da mettere in campo è molto importante per i nostri ragazzi”.

