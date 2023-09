Scoppia la rissa in via Cavour, volano calci e pugni: gli agenti fermano 23enne

Grazie all'intervento degli agenti è stato possibile riportare la calma in via Cavour dopo lo scoppio della rissa.

Si è scagliato con violenza contro un agente di Polizia intervenuto nella centralissima via Cavour per sedare una violenta lite, il cittadino di nazionalità egiziana arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nella mattinata dell’11 settembre dagli uomini del Commissariato di P.S. di Vittoria.

Nello specifico, l’attenzione dei poliziotti di “Volante” in servizio di prevenzione e controllo del territorio veniva richiamata dalla presenza di due uomini che, in via Cavour a due passi da Piazza del Popolo ove insistono numerose attività commerciali, decidevano di affrontarsi con pugni e calci dando vita ad una violenta lite

L’intervento degli agenti

L’intervento degli operatori era tempestivo e nel tentativo di sedare la lite uno dei due contendenti, un 23enne di origini egiziane, si scagliava con violenza contro uno degli agenti con calci e pugni, procurandogli diverse escoriazioni ed un trauma contusivo ad una spalla, ma nonostante ciò si riusciva a riportare la calma e ad immobilizzare lo straniero.

In considerazione delle condotte tenute da A.A., 23 anni, è stato portato negli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria per essere compiutamente identificato e fotosegnalato dalla polizia scientifica.

Gli arresti domiciliari

Espletate le formalità di rito, il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.