Tensione e violenza in centro ad Agrigento, scoppia la rissa: intervengono i carabinieri

I residenti allertano il 112 e all'arrivo dei carabinieri scatta il "fuggi fuggi" generale: ecco cosa è successo in via Gioeni.

Momenti di tensione in via Gioeni, nel centro di Agrigento, dove si è registrata una violenta rissa: sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Pare che i partecipanti alla zuffa siano riusciti a dileguarsi dalla scena dell’episodio di violenza prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti sul caso.

Rissa in via Gioeni ad Agrigento

Rimane ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre o quattro persone si sarebbero azzuffate e prese a calci e pugni nel corso di una lite (per cause da definire). I passanti e i residenti della zona, spaventati, avrebbero allertato il 112: sul posto sono accorsi i carabinieri.

Sentendo le sirene, però, i partecipanti alla rissa sarebbero fuggiti dopo aver sentito le sirene, temendo di essere “beccati”. Nessuno di loro si sarebbe presentato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il più vicino, e quindi si suppone che i litiganti non siano rimasti feriti.

Una spirale di violenza

Non solo la rissa in via Gioeni: negli scorsi giorni hanno fatto discutere tanti episodi di violenza ad Agrigento. L’ultimo in via Atenea ad Agrigento, dove un commerciante di origini bengalesi sarebbe stato accerchiato e picchiato da un gruppo di persone armate di spranghe. Una spedizione punitiva: questa la prima ipotesi degli inquirenti.

Pochi giorni prima, pare che un altro 35enne di origine straniera sia stato pestato al culmine di una lite vicino piazzale Rosselli. Una terza brutale aggressione si è registrata in viale della Vittoria: il video del pestaggio è finito sul web, scatenando il dibattito sulla violenza in città.

Immagine di repertorio