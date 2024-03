VIDEO | Ristorante esploso, 1 morto e 22 feriti: le immagini della disgrazia in Cina

Il bilancio è ancora provvisorio e fino alle 11 del mattino, ora locale, i vigili del fuoco stavano ancora arrivando sul posto per domare gli incendi conseguenti.

Un ristorante di pollo fritto è esploso a Sanhe, una contea a circa 80 km a nord da Pechino in Cina. Il locale sembra essere scoppiato a seguito di una fuga di gas intorno alle otto del mattino. Le telecamere installate su alcune automobili hanno filmato l’esplosione dell’edificio mentre si trovavano bloccate nel traffico.

Il ristorante esploso: il bilancio

L’esplosione ha causato la morte di una persona e 22 feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio. La polizia ha isolato le strade fino a un chilometro di distanza dalla struttura danneggiata e ha allontanato le persone. Alle 11 del mattino ora locale i vigili del fuoco stavano ancora arrivando sul posto e si è visto un camion che trasportava via un’auto bruciata con i finestrini distrutti. Secondo l’emittente CCTV, gli incendi conseguenti sono ancora in corso e 154 vigili del fuoco sono stati inviati sul posto.

La donna colpita dai detriti del palazzo

In uno dei video le immagini raccontano anche la triste storia di una donna colpita per strada dai detriti del palazzo: ferita e a terra, viene vista prima da alcuni uomini scappare fuori da una macchina, quindi da altri camerieri che si trovavano all’interno dell’edificio. Nessuno di loro si china su lei cercando di darle una mano, anzi: dopo averla guardata vanno via.