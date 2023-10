Gaetano Sant’Antonio, la scomparsa a lieto fine: il ragazzo è tornato a casa

Una vicenda con una conclusione felice nel Palermitano: la madre annuncia il ritorno a casa di Gaetano e ringrazia chi ha contribuito alle ricerche.

Ritrovato sano e salvo: si conclude con un lieto fine la vicenda di Gaetano Sant’Antonio, scomparso a Belmonte Mezzagno (in provincia di Palermo) esattamente una settimana fa.

Ad annunciarlo sui social è stata la mamma Anna Gaeta.

Ritrovato Gaetano Sant’Antonio, scomparso a Belmonte Mezzagno

“Mio figlio è tornato a casa, ringrazio tutti”, ha scritto la donna per rassicurare tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche.

Lo scorso 27 settembre, sempre sui social, aveva lanciato questo appello: “Sono la mamma di Sant’Antonio Gaetano. Non ho più notizie di mio figlio dal 27/09/2023. Se qualcuno ha notizie contattatemi al numero 377*****63”. Per fortuna la storia del giovane non è finita in tragedia e si può condividere la notizia del lieto ritorno a casa.

Foto da Facebook