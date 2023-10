Rivoluzione Facebook e Instagram: abbonamento per evitare la pubblicità

La tanto attesa rivoluzione per Facebook e Instagram è arrivata: per evitare le pubblicità, bisognerà sottoscrivere l'abbonamento

La tanto paventata rivoluzione di Facebook e Instagram dopo la stretta annunciata dall’Ue ulla protezione dei dati degli utenti è realtà.

A novembre Meta offrirà agli utenti in Europa la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare i due social network senza pubblicità.

Si potrà non pagare accettando le inserzioni pubblicitarie

In alternativa, si potrà continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, visualizzando inserzioni pertinenti per loro. “Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche”, ha fatto sapere il colosso statunitense.

Quanto costa l’abbonamento Facebook e Instagram

Per adeguarsi alle normative europee, Meta ha introdotto la possibilità di sottoscrivere un abbonamento negli Stati Ue e dello Spazio economico europeo e in Svizzera. Le informazioni delle persone che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento non saranno utilizzate per gli annunci pubblicitari. A seconda che si scelga di attivare l’abbonamento sul web o da mobile, il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Indipendentemente da dove si effettui l’acquisto, l’abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell’utente.