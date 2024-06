Rometta-Messina, chiusura notturna del tratto della A20 dal 1° luglio: le indicazioni

Per i mezzi pesanti, l'unica possibilità sarà quella di compiere il giro da Buonfornello e Catania.

A partire da domani 1° luglio e fino al 25 luglio, il tratto di autostrada sulla A20 che va da Rometta a Messina sarà chiuso al traffico durante le ore notturne. Tutto ciò, a causa dei lavori all’interno della galleria Telegrafo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come spiegato nel corso della riunione effettuata in prefettura nel corso di un comitato per l’ordine e la viabilità presieduto dal viceprefetto Maria Gabriella Ciriago, il tatto autostradale da Rometta a Messina sarà chiuso nelle ore notturne dall’1 al 25 luglio. Come orari, invece, le fasce indicate sono quelle dalle 22 alle ore 6 del mattino successivo. La domenica, invece, a causa del maggiore traffico il tratto di autostrada sarà chiuso all’1.00 e non alle 22.

Per quanto riguarda le strade alternative, invece, sarà obbligatoria prendere l’uscita di Rometta per le auto, mentre questa sarà interdetta ai mezzi pesanti. Per loro, l’unica possibilità sarà quella di compiere il giro da Buonfornello e Catania.