Rottamazione-quater, la scadenza della proroga per la terza rata: come mantenere i benefici

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per mantenere i benefici della Definizione Agevolata.

Rottamazione-quater, la scadenza delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle senza oneri aggiuntivi e senza perdere benefici è fissata a venerdì 15 marzo 2024: la proroga è stata concessa dal cosiddetto Decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 febbraio).

Rottamazione-quater, scadenza proroga della terza rata

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione informa che: “Secondo quanto stabilito dalla norma, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo. Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata, in scadenza il 28 febbraio 2024″.

Per la terza rata, scaduta lo scorso 28 febbraio, era già stata prevista una prima proroga al 4 marzo (i famosi 5 giorni di tolleranza entro i quali l’Agenzia considera tempestivi i pagamenti).

“Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024″.

Definizione agevolata per i territori alluvionati

Si ricorda che anche la scadenza delle prime due rate della rottamazione-quater per le popolazioni colpite dalle alluvioni di maggio 2023 in Toscana, in Emilia Romagna e nelle Marche è il 15 marzo.

Per la scadenza del 15 marzo 2024 sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo 2024.

Come pagare

Per i pagamenti delle rate della rottamazione-quater devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, disponibili anche sul sito in area riservata. Le rate si possono pagare:

Con il servizio Paga Online direttamente sul sito dell’ Agenzia delle Entrate o sull’App Equiclick;

direttamente sul sito dell’ o sull’App Equiclick; Per pagare online si possono usare anche i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al noto PagoPA.

Servizio di domiciliazione bancaria attivo alla sezione “Definizione agevolata” dell’Agenzia delle Entrate.

attivo alla sezione “Definizione agevolata” dell’Agenzia delle Entrate. Si può pagare anche in banche, Poste, ricevitorie e tabaccai.

