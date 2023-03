Rottamazione tasse e multe senza interessi: adesione massiccia dei palermitani

Il termine di scadenza è fissato al prossimo 30 aprile. Ecco come fare...

Pagamento di tasse e multe senza more nè interessi: a Palermo è ormai iniziato il conto alla rovescia e sono tanti i cittadini che non vogliono farsi sfuggire la ghiotta occasione. E’ talmente massiccia l’adesione, che ha visto presentare migliaia di domande, che le associazioni di categoria si sono viste costrette ad attrezzarsi per l’apertura di ulteriori appositi sportelli. Il termine di scadenza è fissato al prossimo 30 aprile e, in particolare, l’adesione viene data alla cosiddetta “definizione agevolata delle cartelle”.

Federconsumatori presente

Ha tenuto a non fare mancare la propria vicinanza ai cittadini Federconsumatori pronta ad aprire uno sportello dedicato chiamato “Sportello del Cittadino”, che aprirà i battenti a Palermo in via Roma 72. Qui sarà possibile presentare le domande di adesione alla nuova definizione agevolata (Rottamazione-quater), introdotta dalla legge 197/2022. La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile prossimo. Questo per consentire la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora, degli interessi iscritti a ruolo e dell’aggio.

Come conoscere la propria posizione

Per conoscere la propria posizione, in modo da potere rientrare nella definizione agevolata occorrerà richiedere il prospetto informativo. Ecco come fare: o tramite il sito dell’Agenzie delle entrate o tramite form dell’area pubblica come chiarisce Lillo Vizzini di Federconsumatori. ““Per questa ragione – aggiunge Vizzini -, si consiglia vivamente di prendere contatti con il nostro sportello con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza”. Per informazioni e assistenza, i cittadini interessati dovranno recarsi personalmente presso la sede di Federconsumatori Palermo chiedendo un appuntamento telefonico. Si potrà contattare lo 091.6173434. Bisognerà essere muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale.”

Ulteriori chiarimenti

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, la legge del bilancio 2023 consente di presentare domanda anche a coloro che hanno aderito alla Rottamazione-ter, anche se non in regola con i pagamenti. I benefici previsti saranno applicabili a tutti i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione. Il periodo in considerazione è quello tra l’1 gennaio 2000 sino al 30 giugno 2022, incluse le cartelle non ancora notificate. Sarà possibile pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023. Oppure in 5 anni con un numero massimo di 18 rate consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Rate che quindi saranno pari al 10% delle somme complessivamente calcolate in forma agevolata.