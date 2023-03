Rottamò banchi a rotelle: preside dovrà risarcire lo Stato per 38 mila euro

La Corte dei Conti ha condannato la dirigente scolastica di un liceo di Venezia a pagare una multa da 38 mila euro per risarcire lo Stato. La donna avrebbe infatti rottamato 40 dei famosi banchi “a rotelle”, utilizzati nelle scuole italiane soprattutto alla riapertura dopo il primo lockdown causato dalla pandemia da Covid 19. I fatti risalgono però all’ottobre del 2021, ancora in piena emergenza coronavirus, quando la preside scelse di non voler più utilizzare le nuove sedute volute dall’allora Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Come ricorda il sito Skuola.net, riportando la notizia, ai tempi la foto del cumulo di banchi accatastati fuori dalla scuola fece il giro del web e delle tv locali, dando vita a un vero e proprio caso mediatico.