Ruba liquori in un supermercato e tenta di allontanarsi senza pagare, arrestato 29enne

Il giovane ha prelevato alcune bottiglie di liquore e dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio le ha nascoste all’interno dei vestiti

Gli agenti della polizia di Perugia sono intervenuti in un esercizio commerciale in località Madonna Alta, dove era stato segnalato il furto di alcuni prodotti da parte di un 29enne. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con l’addetto alla sicurezza, che ha riferito di aver visto il 29enne aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del negozio e ha deciso di monitorarlo a distanza. Il dipendente ha raccontato che il giovane ha prelevato alcune bottiglie di liquore e, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, le ha nascoste all’interno dei vestiti. Alla cassa, dopo aver tentato di pagare gli articoli con un bancomat, senza però riuscirci, ha rinunciato all’acquisto avviandosi verso l’uscita.

Il vigilante, dopo averlo fermato, ha chiesto spiegazioni sull’accaduto ed a quel punto il ragazzo, vistosi scoperto, ha deciso di riconsegnare la refurtiva. Gli agenti hanno sottoposto a controllo il 29enne che è stato trovato in possesso di un apribottiglie, utilizzato per rimuovere il dispositivo antitaccheggio. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato.