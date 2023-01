Rubano cioccolatini al supermercato, vengono sorpresi e finiscono in carcere: arrestata coppia

L’aver rubato dei cioccolatini in un supermercato di Milano è costato caro a due pregiudicati, arrestati dopo essere stati sorpresi nel furto e portati in carcere.

La vicenda è accaduta intorno alle 18, in un negozio della catena Pam, dove i due sono stati sorpresi a girovagare per le corsie: ad un certo punto, il 39enne egiziano è stato visto nascondere la scatola di dolci all’interno del giubbotto.

Non si esclude possano tornare in libertà dopo il furto dei cioccolatini

Dopo essere stati scoperti, si è generato un parapiglia con i due che, tentata la fuga a piedi, sono stati bloccati dagli agenti di Polizia.

L’accusa per loro adesso è di tentata rapina in concorso: trasportati all’interno dell’istituto penitenziario, in attesa della convalida dell’arresto, non si esclude però possano tornare presto in libertà.