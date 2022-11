Salerno, uomo dà fuoco alla moglie: donna in gravi condizioni

Un uomo di 52 anni ha gettato del liquido infiammabile e poi dato fuoco alla moglie, una donna di 51 anni ricoverata in gravi condizioni

Una donna di 51 anni è ricoverata in ospedale per le gravi ustioni riportate su tutto il corpo: il marito le avrebbe lanciato addosso del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco.

La grave vicenda è accaduta a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno.

La 51enne è stata portata prima all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, salvo poi venire trasferita al centro Grandi ustionati del “Cardarelli” di Napoli a causa della gravità delle ferite riportate.

I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Salerno, sono già a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti: la posizione del marito, che avrebbe appiccato il fuoco, è al vaglio degli inquirenti.