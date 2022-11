Salute, Brusaferro: “A rischio per 1,4 milioni di italiani under 18 sotto soglia povertà”

Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Busaferro, intervenendo oggi a Roma

“Sono un milione e 400mila gli italiani under 18 anni sotto la soglia di povertà” che, a causa di questa condizione, hanno più rischi per la salute. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Busaferro, intervenendo oggi a Roma alla presentazione del rapporto Meridiano Sanità, realizzato da The European House – Ambrosetti. “Servono interventi per garantire il loro futuro in salute”, ha aggiunto.