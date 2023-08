San Cataldo, incendio in ospedale, sindaco: “Vautare i danni subiti”

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo

Incendio all’interno dell’ospedale di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Per cause ancora da accertare, il rogo ha interessato il “Raimondi” e in particolare i locali nei quali vengono eseguite le tac.

Vigili del fuoco al lavoro, nessun ferito

All’interno della struttura non si trovavano persone e quindi non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo. Secondo una prima valutazione, l’incendio sarebbe scaturito da un quadro elettrico.

Il post del sindaco

“Dopo l’incendio che ha colpito il nostro ospedale, vogliamo rassicurarvi che siamo in stretto contatto con i vertici dell’Azienda sanitaria Provinciale per valutare i danni subiti – scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato – . Sembra siano stati interessati i locali della radioterapia, del 118, e della guardia medica, compresa l’attrezzatura della Tac. A partire da domani (oggi, ndr), l’Asp inizierà i lavori di ripristino e sostituzione delle attrezzature danneggiate per riportare al più presto i servizi alla normalità. Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo. Grazie per la vostra comprensione e pazienza durante questo periodo”.