San Cristoforo, detenzione e spaccio di droga: tre pusher in arresto

Scovate 19 dosi di cocaina, oltre 30 grammi di marijuana, banconote di diverso taglio per un totale di circa 450 euro e un bilancino di precisione

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, questo il motivo che ha fatto scattare l’arresto per tre uomini di San Cristoforo (Catania). I tre pusher si trovavano all’interno di un appartamento in via Di Giacomo, luogo in cui i Carabinieri della Stazione Piazza Dante sono già intervenuti tre volte.

Spaccio di droga a San Cristoforo: il blitz dei Carabinieri

A seguito di un lungo e costante flusso di persone nei pressi dell’abitazione di via Di Giacomo (San Cristoforo, Catania), i Carabinieri della Stazione Piazza Dante hanno monitorato per diverso tempo l’edificio, già noto ai militari.

I Carabinieri hanno deciso di seguire gli spostamenti di alcuni giovani che uscivano da quelle casa. Uno di loro, bloccato quando era ormai distante dal luogo, aveva in tasca 10 grammi di marijuana. Acquisite tutte le informazioni necessarie, è scattato dunque il nuovo blitz all’interno dell’appartamento di via Di Giacomo, a San Cristoforo.

Mimetizzandosi tra i clienti, una squadra di Carabinieri ha fatto da apripista e ha permesso l’accesso alla struttura ai colleghi in uniforme. Fatta irruzione, sono stati sorpresi i tre pusher (di cui due minorenni). Sul tavolo trovate 19 dosi di cocaina, oltre 30 grammi di marijuana, banconote di diverso taglio per un totale di circa 450 euro e un bilancino di precisione.

San Cristoforo, arrestati i tre pusher: due sono minorenni

Come comunicato dai carabinieri, è stato arrestato il pusher maggiorenne (un catanese di 31 anni). Sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per l’uomo anche l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Per i due pusher minorenni, invece, l‘Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa.