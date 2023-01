San Gregorio, al via i lavori al parco di Piano Immacolata

Sono stati affidati, infatti, alla ditta “Green Tech” i lavori di ammodernamento del Parco giochi inclusivo “Chiara Ruvolo” di San Gregorio.

Dopo i lavori di manutenzione straordinaria presso il Parco Adige, predisposti per ripristinare i danni dovuti ad atti vandalici, e dopo la recente inaugurazione del nuovo parco giochi all’interno dello stesso Parco, l’Amministrazione comunale ha pensato di appaltare lavori di ammodernamento per il parco giochi di Piano Immacolata.

Sono stati affidati, infatti, alla ditta “Green Tech” i lavori di ammodernamento del Parco giochi inclusivo “Chiara Ruvolo” di Piano Immacolata. Il costo dell’operazione è di euro 14.481,40.

Nell’agosto di quest’anno è stato approvato il Piano triennale 2022/2024 nella cui performance era previsto l’ammodernamento del Parco, e ora, dopo l’affidamento, i lavori prevedono l’arredo del verde con la fornitura e collocazione di prato sintetico da 40 mm per l’estensione di circa 200 mq, nonché la realizzazione e fornitura di altalena tradizionale per normodotati in aggiunta a quella inclusiva già installata. I lavori prevedono infine la pavimentazione antitrauma necessaria per la certificazione dell’area.

«Abbiamo voluto onorare le richieste fatte dai cittadini – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Salvo Cambria -, che chiedevano anche giochi tradizionali. L’attuale parco giochi inclusivo, realizzato per favorire i giochi per i bambini disabili, infatti, non aveva previsto giochi per bambini normodotati, quindi la struttura andava ridisegnata e ammodernata».