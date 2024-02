Sangiovanni si prende una pausa, l’annuncio su Instagram dopo il secondo Sanremo

Dopo la partecipazione al Festival, il cantante scrive una lettera ai fan sui social e annuncia il suo ritiro temporaneo dalle scene.

Dopo la seconda esperienza a Sanremo, Sangiovanni (nome d’arte di Giovanni Pietro Damian) si prende una pausa dalla musica. “Non sto mollando”, ha aggiunto il cantante – diventato noto grazie alla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi” -, precisando che il suo stop è temporaneo e che continuerà a fare musica.

Il ragazzo ha annunciato l’abbandono temporaneo delle scene con un messaggio su Instagram. Solo pochi giorni fa cantava “Finiscimi” sul palco dell’Ariston. Un brano che segnava un nuovo momento della vita del cantante, dedicato alla fine della relazione con la ballerina Giulia Stabile, e che è finito in fondo alla classifica di Sanremo 2024.

Sangiovanni, l’annuncio della pausa dalla musica dopo Sanremo

“Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica: anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo”, esordisce in un post su Instagram Sangiovanni.

“A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”.

L’album e i concerti rimandati

“L’uscita del mio album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago del 5/10 sono rimandati. Per chi ha messo amore e fiducia in questo progetto pre-acquistando i biglietti del Forum o il disco riceverà il rimborso, i dettagli sono tutti nelle storie”, continua Sangiovanni.

“Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie“.

“Non mollo la musica”

“Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. so che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene”, conclude Sangiovanni.

Sangiovanni a Sanremo 2024 prima della pausa

Dopo l’esordio con “Farfalle”, nell’edizione 2024 del Festival Sangiovanni si era presentato con un brano totalmente diverso, più introspettivo e serio. “Finiscimi“, con ogni probabilità dedicato all’ex Giulia Stabile, non ha riscosso molto successo da parte del pubblico (almeno in base alla classifica), ma ha segnato comunque un momento di svolta importante per la carriera del giovane Damian.

Sangiovanni, testo e significato di “Finiscimi”

Ti ho scritto mille lettere e non dirti neanche una parola

Le tue le conservo ancora

Che cosa penserai

Chissà cosa farai

Scarabocchi sui miei libri

Mi leggi tra le righe

Non riesco più a gestirmi

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Ho scritto mille inizi per non doverti lasciare sola

Non ti vedevo pronta

Non avevo il coraggio

Di fare questo passo

E ora che l’abbiamo fatto

Capisco che ho lasciato

Con cosa son rimasto

Con ‘sta nostalgia del cazzo

Io non so come si controllano le emozioni

Perciò delle volte ho fatto un po’ il coglione

Non abituarti

Sono soltanto un bugiardo

Con gli errori commessi ci farò una collezione

Negli occhi vedrò solo le allucinazioni

Tu che non mi ami

E io ancora che ti chiamo

Per dirti

Finiscimi

Fammi sentire quanto sono pessimo

Quanto ti ho mancato di rispetto di rispetto

Non dicendoti la verità

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Non basterà se ti chiederò scusa per riaverti con me

Non basterà se ti scrivo una lettera questa è l’ultima

Capiscimi

A mia discolpa dico che ero perso

Ho dato comunque tutto me stesso tutto me stesso ancora adesso ancora adesso

Una lettera a cuore aperto quella di Sangiovanni in “Finiscimi”, in cui racconta in modo intimo le sue fragilità e ammette le sue colpe. La nostalgia è la nota principale di questa canzone struggente.