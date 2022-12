Sanità, Schillaci “Al lavoro su piano cronicità e decreto tariffe Lea”

"Urgente la valorizzazione dell'attività per l'approvazione del nuovo Piano nazionale malattie rare", ha detto il ministro

“La pandemia ha rallentato l’adozione e implementazione di provvedimenti necessari a dare risposte ai bisogni di salute dei pazienti affetti da patologie croniche e rare che non possono più attendere. Di qui l’impegno, ribadito davanti alle commissioni Salute di Camera e Senato, per una rapida approvazione del Decreto tariffe del Dpcm Lea 2017 e l’aggiornamento del Piano nazionale delle cronicità, a cui sta già lavorando la Cabina di regia, per adeguarlo alle innovazioni intervenute durante il Covid e ai cambiamenti organizzativi previsti nel Pnrr”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel messaggio inviato in occasione della presentazione del ‘XX Rapporto nazionale sulle politiche delle cronicità’, presentato a Roma da Cittadinanzattiva.

Nuovo Piano nazionale malattie rare

“Altrettanto urgente – ha sottolineato il ministro – è la valorizzazione dell’attività per l’approvazione del nuovo Piano nazionale malattie rare. Allo stesso modo, reputo cruciale l’avanzamento del Programma Pon Gov cronicità nella ferma convinzione che lo scambio di buone pratiche regionali sia un volano affinché l’impiego delle tecnologie digitali nella presa in carico dei pazienti cronici diventi patrimonio dell’intero Paese. Si tratta di provvedimenti importanti – ha proseguito Schillaci – accomunati dall’obiettivo di garantire a tutti i cittadini equità di accesso alle cure, in particolare a chi è più fragile come i pazienti affetti da malattie croniche e rare”.

Accedere a cure e terapie adeguate in tempi congrui

“Siamo tutti consapevoli della necessità di proteggere questi pazienti, offrendo loro la possibilità concreta di accedere a cure e terapie adeguate in tempi congrui, di usufruire dell’assistenza domiciliare, dei servizi di telemedicina e di teleassistenza per garantire una qualità di vita migliore per loro, per le loro famiglie e per i loro caregiver. E dobbiamo farlo in tempi brevi”, ha concluso.