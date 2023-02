Sanremo 2023, Gino Paoli show all’Ariston tra aneddoti e ricordi di “corna” del passato

Tra i super ospiti della finalissima di Sanremo, Gino Paoli ha infiammato l'Ariston con le sue canzoni e non solo

Tra i superospiti della serata finale del Festival di Sanremo, la leggenda Gino Paoli ha letteralmente infiammato il palco dell’Ariston.

Dopo aver eseguito i suoi brani più celebri come “Una lunga storia d’amore“, “Sapore di sale” e, in chiusura, “Il cielo in una stanza“, l’88enne friulano si è lasciato andare ad alcuni aneddoti e ricordi del passato che hanno creato non poche difficoltà ad Amadeus e Gianni Morandi.

Gino Paoli e l’aneddoto sulla compagna di Little Tony

“Sono contento di essere qui anche se è una gabbia di matti” ha esordito ironicamente Gino Paoli. Spingendosi poi oltre con un racconto del passato legato al tradimento subito nel passato dal compianto Little Tony.

“Little Tony era venuto a fare il Cantagiro, poi è tornato a casa e la donna che aveva, aveva fatto un piscinino di amici, li aveva fatti tutti, in casa di Little Tony – le incredibili dichiarazioni di un Gino Paoli senza freni – Lui poi venne da me a chiedermi: “Come si fa quando una donna ti tradisce?”. Io avevo scritto una canzone proprio sul tradimento che s’intitolava “Anche se, sei stata di un altro”. Mi domando’ cosa fare quando una donna ti fa le corna. Cioè, venire a me a chiedere una cosa così? Io svengo, non è possibile”.

I tentativi di “sviare” da parte sia di Amadeus che del Gianni Nazionale non sono andati a buon fine: impossibile domare un Gino Paoli che, a dispetto dell’età che avanza, è apparso più incontenibile che mai.