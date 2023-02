Sanremo 2023, tutto pronto per la terza serata: la scaletta

Ecco l'ordine di esibizione dei cantanti del Festival di Sanremo 2023 e gli ospiti della terza serata.

Dopo due serate costellate di grandi performance e sorprese, Sanremo 2023 torna in TV su Rai 1 e in streaming con l’attesissima terza serata: ecco la scaletta con l’ordine di esibizione dei cantanti in gara e gli ospiti previsti.

Si ricorda che nella serata del 9 febbraio del Festival di Sanremo si esibiranno tutti i 28 cantanti BIG in gara e – dopo la prima classifica generale della sala stampa, rivelata alla fine della seconda serata – ci sarà una “nuova” classifica, che potrebbe far partire presto il “totonomi” per individuare i potenziali vincitori. Voterà anche la giuria Demoscopica assieme al pubblico, quindi si attiverà anche il televoto.

Sanremo 2023, la scaletta della terza serata

I cantanti in gara a Sanremo 2023 si esibiranno in questo ordine:

Paola & Chiara – “Furore”; Mara Sattei – “Duemilaminuti”; Rosa Chemical – “Made in Italy”; Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”; Levante – “Vivo”; Tananai – “Tango”; Lazza – “Cenere”; LDA – “Se poi domani”; Madame – “Il bene nel male”; Ultimo – “Alba”; Elodie – “Due”; Mr. Rain – “Supereroi”; Giorgia – “Parole dette male”; Colla Zio – “Non mi va”; Marco Mengoni – “Due vite”; Colapesce Dimartino – “Splash”; Coma_Cose – “L’addio”; Leo Gassmann – “Terzo cuore”; I Cugini di Campagna – “Lettera 22”; Olly – “Polvere”; Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”; Articolo 31 – “Un bel viaggio”; Ariete – “Mare di guai”; Sethu – “Cause perse”; Shari – “Egoista”; Gianmaria – “Mostro”; Modà – “Lasciami”; Will – “Stupido”.

Ospiti della terza serata

La co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2023 sarà Paola Egonu, campionessa italiana di pallavolo e attenta ai temi delle discriminazioni e del razzismo. Tra gli ospiti più attesi della serata ci sono i Måneskin, vincitori di Sanremo 2021 che hanno portato gli Eurovision in Italia nel 2022, e Peppino Di Capri.

Atteso anche il duetto di Sangiovanni e Morandi sulle note del successo “Fatti mandare dalla mamma”. In più, sul Suzuki Stage, si attende l’esibizione di Annalisa. Dalla Costa Smeralda sarà in collegamento Gué.

Immagine di repertorio