Sanremo, Fedez “Amadeus non ha anticipato nomi a Chiara per paura miei spoiler”

Amadeus non ha rivelato in anticipo i nomi dei cantanti neanche a Chiara Ferragni, che ha incontrato venerdì scorso insieme a Gianni Morandi, in vista del coinvolgimento della imprenditrice e influencer nel festival, di cui sarà coconduttrice nella prima e nell’ultima serata, il 7 e l’11 febbraio.

A rivelare il retroscena, con delle storie ironiche su Instagram, è stato Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni. “Amadeus ha paura di Federico”, ha scritto Fedez. Poi ha raccontato che per timore di fughe di notizie, Amadeus non ha confidato nemmeno alla primadonna del festival 2023 i nomi poi annunciati oggi al Tg1, “perché sa che in casa c’è Federico. Sono molto offeso perché io avrei mantenuto il segreto. Io sono una persona affidabile”, si è lamentato con tono scherzoso Fedez.