Sanremo, Fiorello e Amadeus spoilerano i nomi dei duetti: ecco quando

"I 28 cantanti in gara oltre ai 28 ospiti, praticamente non ci sarà tempo di fare altro, daremo nomi per tutta la puntata", ha detto Fiorello

“Domani a Viva Rai2 ci potrebbe essere l’ennesima anticipazione sanremese”. Lo ha annunciato questa mattina Fiorello, in diretta su Rai Radio2 anche in video sul 202 del digitale terrestre, ospite di Tommaso Labate e Massimo Cervelli.

L’annuncio dello showman siciliano

“Nel corso della puntata Amadeus con Gianni Morandi potrebbero darci i nomi, tutti i nomi, dei cantanti impegnati nella serata del venerdì, quella dei duetti. Quindi i 28 cantanti in gara oltre ai 28 ospiti”, ha detto Fiore, “praticamente non ci sarà tempo di fare altro, daremo nomi per tutta la puntata!”.