Santa Flavia, furti di auto sulla litoranea: arrestato 29enne

I carabinieri della Compagnia di Bagheria, nelle ultime settimane, sono stati impegnati in un servizio coordinato a largo raggio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori.

Le attività dei carabinieri

L’attività dei militari, in particolare sulla litoranea Mongerbino di Santa Flavia, dove nell’ultimo periodo sono stati segnalati alcuni furti di auto verificatosi nella zona dei lidi balneari, ha consentito agli uomini della Sezione Radiomobile di notare la presenza e l’atteggiamento sospetti di un individuo, successivamente identificato in un pregiudicato, 29enne, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Palermo. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.