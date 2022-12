Santa Lucia giorno piu’ corto che ci sia? Ecco perche’ non è vero

La sua festa coincideva con il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno prima delle riforme del calendario

“Santa Lucia il giorno piu’ corto che ci sia”. La rima è perfetta ma non è corretto il riferimento al calendario. La Festa di Santa Lucia è una festività cristiana che si celebra il 13 dicembre, nell’Avvento, in ricordo di Santa Lucia, martire del III secolo sotto Persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano. La sua festa coincideva con il solstizio d’inverno, il giorno più corto dell’anno prima delle riforme del calendario. Santa Lucia, il cui nome deriva dalla parola latina “lux” che significa luce, si collega con questo elemento e con le giornate che crescono più a lungo dopo il solstizio d’Inverno.

La lunga notte in Scandinavia

In Scandinavia, come in tutta l’Europa protestante, fino alla metà del XVIII secolo, questa era la notte più lunga dell’anno, in coincidenza con il solstizio d’inverno, in quanto era impiegato ancora il calendario giuliano. L’attuale calendario gregoriano servì a riparare una discrepanza originata dalla minore precisione del calendario giuliano: se c’erano otto giorni di sfasamento nel XIV secolo, questi erano già dieci nel XVI secolo, per arrivare a undici giorni nel XVIII secolo quando la Scandinavia adottò il nuovo calendario; allora il solstizio d’inverno cadeva il 9 dicembre.

Il solstizio d’inverno

In verità la notte del solstizio d’inverno a occhio nudo non è visibilmente più breve dei diversi giorni che precedono e seguono la data e sebbene l’effettiva data giuliana del solstizio d’Inverno avrebbe potuto essere anche il 15 o il 14 dicembre, nel momento in cui il cristianesimo fu introdotto in Scandinavia, il 13 dicembre era allora considerato come il giorno più corto. La scelta del 13 dicembre come giorno di Santa Lucia, tuttavia, precede l’errore di otto giorni del calendario giuliano del XIV secolo. Questa data è attestata nel calendario monastico pre-tridentico, e probabilmente risalente alle prime attestazioni del culto della santa, tra VI e VII secolo, ed è la data oggi usata in tutta Europa. Così, mentre il mondo cambiava da un sistema di calendario giuliano a quello gregoriano – e quindi acquisiva una nuova data per il solstizio d’inverno – il giorno di Santa Lucia era conservato il 13 dicembre, e non si spostò verso il 21.

Festa celebrata in alcune città italiane

La Festa di Santa Lucia viene celebrata in Italia, in particolare a Siracusa, Brescia, Bergamo, Verona, Mantova e all’estero in Scandinavia, dove sono lunghi e oscuri gli inverni ed è un giorno di festa importante. In Scandinavia è rappresentata come una donna in abito bianco (colore della purezza del battesimo) e fascia rossa (colore del sangue del suo martirio) e con una corona di candele sulla sua testa.

“Porta la luce del Cristianesimo”

In Norvegia, Svezia e nelle regioni di lingua svedese della Finlandia, si cantano canzoni e le ragazze, vestite da Santa Lucia, portano in processione biscotti e panini allo zafferano, come metafora del “portare la luce del Cristianesimo attraverso le tenebre del mondo”. In Argentina, dove si trova una delle più grandi se non la più grande comunità siracusana nel mondo (soprattutto tra Buenos Aires e Mar del Plata), i festeggiamenti sono molto simili a quelli di Siracusa. Sia i protestanti che i cattolici partecipano a queste processioni, e i ragazzi impersonano di solito altre figure legate al Natale, come Santo Stefano. Si dice che celebrare la giornata di Santa Lucia aiuterà a vivere le lunghe giornate invernali con sufficiente luce.