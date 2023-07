Santo Stefano Quisquina, bimbo di 6 anni investito: in ospedale con elisoccorso

Un bimbo di 6 anni è stato travolto da un’auto a Santo Stefano Quisquina in via Reina, vicino alla chiesa madre.

Un bimbo di 6 anni è stato travolto da un’auto a Santo Stefano Quisquina in via Reina, vicino alla chiesa madre. Pare che stesse giocando in strada quando è stato travolto da un 69enne, un impiegato regionale in pensione. Il soggetto guidava una Lancia e sembra che non abbia fatto in tempo a frenare. L’automobilista ha chiamato i soccorsi. Richiesto l’elisoccorso per il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo. I Carabinieri si occupano sulla dinamica dei fatti.