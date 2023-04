Sciacca, precipita con il trattore in un burrone: morto pensionato 80enne

La ricostruzione dell'accaduto è affidata ai carabinieri della Compagnia di Sciacca

Trattore ancora una volta “killer” nelle campagne siciliane. Questa volta, a finire in un crepaccio adiacente una stradina, causa incidente sul lavoro, è Salvatore Augello, un pensionato di 80 anni. La tragedia, forse a causa di un malore, si consuma nelle campagne di Sciacca, per la precisione in contrada “Nadorello”.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Sciacca che si stanno occupando della ricostruzione dell’accaduto.