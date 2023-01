Sciopero benzinai, Adoc “Bene revoca, prossimi incontri siano aperti a consumatori”

"Ci saremmo aspettati che fosse evitato anche oggi perché ha creato solo disagi e ulteriori aumenti alle pompe", spiega l'associazione

“Bene la revoca dello sciopero dei benzinai. Ci saremmo aspettati che fosse evitato anche oggi perché lo sciopero ha creato solo disagi e ulteriori aumenti alle pompe. Siamo preoccupati che si vadano a stravolgere i contenuti del decreto che il ministro Urso ci aveva anticipato al primo tavolo ministeriale con i consumatori. In ogni caso, al di là dell’iter parlamentare del decreto in questione, auspichiamo che i prossimi incontri siano aperti a esercenti e consumatori insieme”. Ad affermarlo in una nota è l’Adoc commentando la revoca dopo un giorno dello sciopero dei gestori dei carburanti.

L’associazione dei consumatori: “Privilegiare tavoli negoziali responsabili”

“Occorre privilegiare tavoli negoziali responsabili a sostegno delle attività degli operatori rispettosi delle regole e delle leggi e dei consumatori che sono l’anello finale più debole della catena”, sottolinea l’associazione dei consumatori.