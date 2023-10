Sciopero in tutta Italia con stop a treni, mezzi, scuole: ecco la situazione

La protesta generale andrà avanti per tutta la giornata, a fermarsi sono anche gli aerei e il settore autostrade

Sciopero generale dei treni e dei mezzi pubblici di trasporto, oggi venerdì 20 ottobre, che si svolgerà per tutto l’arco della giornata. A rischio stop sono aerei, treni, bus, metro e tram di tutta Italia, assieme al settore scolastico e alle autostrade. A proclamare lo sciopero le sigle Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, che hanno raccolto le adesioni di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi. Previste come sempre alcune fasce di garanzia, che variano da regione a regione, ma che tendenzialmente permettono lo spostamento della prima mattinata (dalle 7.00 alle 9.00) e nel tardo pomeriggio (dalle 17.00 alle 21.00).

Treni, orari e fasce garanzia

Per quanto riguarda i treni, come fatto sapere da Fs, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero. I treni regionali saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie. Lo sciopero interessa anche i treni di Italo Ntv (qui la lista dei treni garantiti).

Mezzi pubblici, ecco gli orari

Nel trasporto locale, a Roma la protesta interesserà le linee di Atac e Roma Tpl. Nella giornata di oggi il servizio sarà assicurato solo da inizio corse diurne e fino alle 8.29 e dalle 17.01 alle 19.59. Saranno possibili stop, invece, dalle 8.30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio diurno. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, non saranno garantite le linee diurne, comprese le metro, che hanno corse programmate anche oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 8-38-44-61-86-170-246-301-314-404-444-451-664-881-916-980. Garantito, invece, il servizio delle linee “N”.

Napoli, treni in ritardo o cancellati

Diversi treni sono segnalati in ritardo o cancellati a Napoli per lo sciopero nazionale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia Tper Trenord che si conclude alle ore 21. Sei treni, dalle ore 8.55 alle ore 9.38, da Piazza Garibaldi in direzione Napoli S.G, Napoli Campi Flegrei (due corse) e Pozzuoli risultano cancellati, così come in direzione di Torre Annunziata Centrale. Sono segnalati altre corse in ritardo.

Scuole, apertura a rischio

Apertura delle scuole a rischio, sempre oggi venerdì 20 ottobre, come riportato da una circolare del ministero dell’Istruzione. “E’ previsto uno sciopero generale proclamato da Adl Varese, Cub, Sgb, SI Cobas con adesione dell’U.S.I. – Unione Sindacale Italiana e dell’Usi-Unione Sindacale Italiana”, si legge.

Autostrade, si ferma il settore

Diversi gli orari per il settore autostradale, dove lo sciopero è iniziato alle 22 di giovedì 19 ottobre e terminerà oggi alla stessa ora.